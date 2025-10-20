Bé trai bị đánh giữa đường ở Hà Nội

Tiến Dũng| 20/10/2025 08:36

Người dân ghi lại cảnh một bé trai bị người đàn ông, nghi là cha ruột, dùng chân đá vào đầu và mặt ngay trước khu vực cây xăng Lương Yên (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tối 19/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị một người đàn ông, nghi là cha ruột, bạo hành giữa đường phố Hà Nội.

Untitled 1 copy.png
Hình ảnh về vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Theo đoạn clip dài khoảng 30 giây, vụ việc xảy ra trước khu vực cây xăng Lương Yên. Một người đàn ông dừng xe máy giữa đường rồi liên tục dùng chân đá mạnh vào đầu và mặt một bé trai khoảng 5 - 6 tuổi.

Dù bé trai đã ngã xuống đường và khóc thét trong hoảng sợ, người đàn ông vẫn không dừng lại. Trên xe máy lúc đó còn có một bé nhỏ khác, được cho là em của nạn nhân, chứng kiến toàn bộ sự việc.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, người đàn ông nổi giận vì bé trai làm rơi dép khi đang được chở trên xe máy.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng bức xúc, phẫn nộ, yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra và bảo vệ hai đứa trẻ.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng cho biết đã tiếp nhận thông tin, đang xác minh, làm rõ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện hành vi bạo hành trẻ em.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/be-trai-bi-danh-giua-duong-o-ha-noi-2454344.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/be-trai-bi-danh-giua-duong-o-ha-noi-2454344.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Bé trai bị đánh giữa đường ở Hà Nội
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO