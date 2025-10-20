Bé trai bị đánh giữa đường ở Hà Nội

Dù bé trai đã ngã xuống đường và khóc thét trong hoảng sợ, người đàn ông vẫn không dừng lại. Trên xe máy lúc đó còn có một bé nhỏ khác, được cho là em của nạn nhân, chứng kiến toàn bộ sự việc.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, người đàn ông nổi giận vì bé trai làm rơi dép khi đang được chở trên xe máy.