Bé trai 8 tuổi ở Hà Nội bị người lớn tát ù tai trong khu vui chơi

Tiến Dũng| 17/10/2025 12:57

Trong lúc chơi đùa, bé trai 8 tuổi vô tình ném bóng trúng một bạn khác. Phụ huynh của bạn nhỏ kia bất ngờ tiến đến và tát mạnh vào mặt bé, khiến cháu bị sưng má, ù tai. Lãnh đạo Công an phường Bồ Đề cho biết đang xác minh vụ việc.

Tối 16/10, một vụ việc gây bức xúc dư luận đã xảy ra tại khu vui chơi trẻ em Zin Zin (hẻm 268/21/55 Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội).

Chị Lã Thị Thái Hà (SN 1986, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) cho biết khoảng 20h54 cùng ngày, trong lúc các bé đang chơi đuổi bắt và ném bóng nhựa, con trai chị (8 tuổi) vô tình ném trúng một bé khác. Bất ngờ, bố của bé kia đã tiến tới, tát mạnh vào mặt khiến con của chị bị sưng má và ù tai.

“Hành động đó khiến tôi bị sốc. Các con chỉ đang chơi đùa, vậy mà người lớn lại chọn cách giải quyết bằng bạo lực”, chị Hà chia sẻ.

Untitled 1 copy.png
Người đàn ông có hành vi tát bé trai 8 tuổi.

Gia đình chị Hà cho biết đã có clip ghi lại toàn bộ sự việc và mong muốn được liên hệ trực tiếp với phụ huynh liên quan để cùng giải quyết trên tinh thần thiện chí, tôn trọng và đặt lợi ích của các con lên hàng đầu.

“Tôi tin rằng bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng mong con được dạy dỗ bằng yêu thương, không phải bằng bạo lực”, chị Hà bày tỏ.

Sau sự việc, gia đình đã đưa bé đi khám. Bác sĩ kết luận cháu bị sưng má. Riêng tai, để xác định có tổn thương hay không, gia đình sẽ đưa bé đi kiểm tra thêm vào chiều 17/10. Tuy nhiên, đến nay người đàn ông liên quan vẫn chưa liên hệ xin lỗi hay làm việc với gia đình.

Trưa 17/10, chị Hà đã đến Công an phường Bồ Đề trình báo sự việc, đồng thời cung cấp đoạn clip và các thông tin liên quan.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Bồ Đề xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Hà và đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

