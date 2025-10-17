Bé trai 8 tuổi ở Hà Nội bị người lớn tát ù tai trong khu vui chơi

Tối 16/10, một vụ việc gây bức xúc dư luận đã xảy ra tại khu vui chơi trẻ em Zin Zin (hẻm 268/21/55 Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội).

Chị Lã Thị Thái Hà (SN 1986, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) cho biết khoảng 20h54 cùng ngày, trong lúc các bé đang chơi đuổi bắt và ném bóng nhựa, con trai chị (8 tuổi) vô tình ném trúng một bé khác. Bất ngờ, bố của bé kia đã tiến tới, tát mạnh vào mặt khiến con của chị bị sưng má và ù tai.