Bé trai 5 tháng tuổi gây sốt với mái tóc dày, rậm rạp khó tin

Những đoạn video chia sẻ về Noah trên mạng xã hội liên tục “gây bão”, thu hút hàng triệu lượt xem và vô số bình luận thích thú - Ảnh: Yanez

Chị Liliana Yanez, mẹ bé Noah, cho biết con trai chị đã khiến các đội ngũ y tế bất ngờ ngay từ khoảnh khắc chào đời. "Lúc vừa sinh xong, bác sĩ nhìn con là cười phá lên, rồi đặt ngay biệt danh là ‘Justin Bieber nhí’. Tóc con lòa xòa trước trán như thể vừa bước ra từ salon" - Yanez kể.

Tóc của Noah thay vì rụng bớt như tóc nhiều trẻ sơ sinh khác, thì lại phát triển với tốc độ chóng mặt. Mỗi tuần, mái tóc của bé dường như lại dày và dài thêm. Mỗi lần mẹ bé chia sẻ video mới, cộng đồng mạng lại trầm trồ kèm theo hàng loạt bình luận hài hước và ngạc nhiên.

1 đoạn video gây sốt cho thấy mái tóc đen tuyền của Noah dày đến mức dựng đứng lên tự nhiên, khiến nhiều người so sánh với nhân vật Pauly D trong chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Jersey Shore.

Mái tóc dày và rậm rạp khiến cậu bé Noah nổi tiếng trên mạng xã hội - Ảnh: Yanez

Phía dưới phần bình luận, cư dân mạng bình luận hài hước: "Không thể tin được, cứ tưởng đây là búp bê đội tóc giả!". Người dùng khác ví von: "Mái tóc đó trông như chiếc mũ lông được đặt hoàn hảo lên đầu em bé, quá đáng yêu".

Dù vui vẻ trước sự quan tâm của mọi người, chị Yanez cũng thừa nhận rằng sự nổi tiếng bất ngờ của con đôi khi khiến chị cảm thấy quá tải. "Có những lúc tôi chỉ muốn đưa con đi dạo yên bình, nhưng cứ ra đường là sẽ có người dừng lại, xin chụp ảnh, rồi hỏi han về tóc con".

Tuy nhiên, chị vẫn cố tận hưởng giai đoạn đặc biệt này. Bác sĩ của Noah nói rằng, có thể đây chỉ là tóc sơ sinh, nên hãy tranh thủ chụp thật nhiều ảnh, vì sau này tóc bé có thể thay đổi hoàn toàn.

Yanez cho biết cô không mong Noah sẽ trở thành ngôi sao mạng xã hội, nhưng cũng không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con: "Nếu hình ảnh con trai tôi khiến ai đó vui vẻ hơn một chút trong ngày hôm đó, thì tôi nghĩ mình đã làm điều đúng đắn".