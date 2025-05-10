Bé trai 3 tuổi rơi từ ban công được hàng xóm cứu sống ngoạn mục

Chia sẻ với truyền thông địa phương sau sự việc, bố cậu bé cho biết do vợ chồng phải chia nhau đi đón 2 con lớn, mặt khác thấy cậu con út khi đó đang ngủ say nên mới chủ quan để cháu ở nhà một mình.

"Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn chị Chen và hàng xóm trong khu. Đây là bài học lớn buộc chúng tôi không bao giờ được phép chủ quan và sẽ phải chú trọng hơn tới vấn đề an toàn của con trẻ", bố cậu bé nhấn mạnh.

Trước đó, một bé gái 4 tuổi ở thành phố Lâu Để (tỉnh Hồ Nam), cũng may mắn được hàng xóm giải cứu sau khi rơi từ cửa sổ tầng 20 của chung cư xuống phần mái che bên ngoài tầng 13.

Chính quyền địa phương khuyến cáo các gia đình có con nhỏ sống tại chung cư cao tầng nâng cao cảnh giác, đồng thời lắp đặt thiết bị bảo hộ như lưới an toàn, thanh chắn ở cửa sổ, cửa ra vào, lan can để phòng tránh tai nạn đáng tiếc.