Bé trai 2 tuổi ở Vĩnh Phúc mất tích bí ẩn khi ở nhà với ông bà

Mới đây, fanpage Vĩnh Phúc 24h đăng tải thông tin bé trai 2 tuổi (trú tại xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) mất tích bí ẩn khi ở nhà chơi cùng ông bà.



Theo bài chia sẻ, vào khoảng 9h30 ngày 18/8, bé trai ở nhà chơi với ông bà. Đến gần 10h, ông bà dọn dẹp nhà nên không để ý cháu khoảng 5 phút, khi quay lại đã không thấy cháu đâu. Ông bà đi tìm và gọi thêm người nhà cùng tìm kiếm, song đến nay vẫn không thấy cháu.



Theo lời chị Phương Thảo, mẹ của cháu bé, gần nhà không có ao hồ, chỉ có con sông cách nhà khoảng 200m nhưng gia đình cho rằng cháu bé không thể đi ra đó.



Trong đêm 18/8, tại khu vực cầu Quang Sơn phát hiện một cháu bé đuối nước, gia đình đã chạy ra kiểm nhưng không phải bé.

Bé trai 2 tuổi bị mất tích

Được biết, hàng ngày, 2 vợ chồng chị Thảo đi làm ở công ty nên gửi con ở nhà với ông bà. Vì thời gian này, huyện Lập Thạch đang thực hiện giãn cách xã hội nên gia đình vẫn hi vọng cháu bé chưa thể đi ra khỏi địa phương.



Chia sẻ với Nhịp Sống Việt, ông Diệp Minh Phú, Chủ tịch UBND xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch cho biết, chính quyền địa phương đã nắm bắt được thông tin và gửi báo cáo lên cấp trên, huy động lực lượng phối hợp cùng công an, quân sự vào cuộc tìm kiếm bé trai.



"Gần đó có ao nhỏ, người dân cùng lực lượng thả lưới vét sạch nhưng vẫn không thấy. Con sông cách đó một đoạn, rất ít khả năng bé ra đó, hiện tại cũng đã có chốt đón lõng", ông Phú cho biết.



Cũng theo lời ông Phú, nhà bé trai ở khu vực đường vắng vẻ, ít hộ dân, không có camera an ninh cũng như các hộ dân không gắn camera nên không có nhiều manh mối tìm kiếm.



Hiện tại, cơ quan chức năng cùng gia đình vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.



Theo thông tin người nhà cháu bé cung cấp, thời điểm mất tích, cháu mặc áo màu vàng quần màu đen. Nếu ai đang cưu mang cháu bé hoặc nhìn thấy cháu, xin liên hệ gia đình qua số điện thoại 097.3789.287.