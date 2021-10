Bé trai 2 tuổi ở Bình Dương tử vong: Gia đình xin không nhận quyên góp từ cộng đồng

Như đưa tin trước đó, vào khoảng 10h ngày 15/10, bé L.G.H. (2 tuổi, ngụ tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) chơi trước nhà cùng mẹ là chị H.N. Sau đó, chị N. vào trong nhà một lát, lúc quay ra không thấy con trai đâu.

Mọi người tỏa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cháu bé nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an huyện Dầu Tiếng cũng phát thông báo gửi Bộ Công an cùng Công an các tỉnh, thành phố, huyện, thị, xã phường để hỗ trợ tìm người mất tích, nêu rõ đặc điểm nhận dạng của bé.

Đến trưa 20/10, người dân phát hiện thi thể bé trai ở con suối cách nhà nạn nhân khoảng 600m đã thông báo với gia đình và lực lượng chức năng.