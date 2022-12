Bé trai 2 tuổi mang 2 căn bệnh hiểm, cha mẹ nghèo đau đớn, bất lực

Theo người mẹ nghèo, lẽ ra con chị phải nhập viện để theo dõi, điều trị nhưng trong nhà không còn đồng tiền nào. "Mấy hôm nay thời tiết lạnh nên cháu thường lên cơn co giật, không chịu ăn, nhiều đêm khóc ngất đi khiến vợ chồng tôi rất lo lắng. Tại sao ông trời bắt con tôi phải chịu tội như thế chứ", chị Hiền than thở.

Đó là hoàn cảnh éo le của vợ chồng anh Nguyễn Trọng Trì (SN 1983) và chị Lê Thị Hiền (SN 1993), ở thôn Lam Thắng, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Không có tiền chạy chữa cho con, anh chị chỉ còn biết lạy trời, cầu mong bình an cho con trai mới hơn hai tuổi mang trọng bệnh.

1. Chị Lê Thị Hiền

Địa chỉ: Thôn Lam Thắng, xã Ngọc Sơn huyện Thanh Chương, Nghệ An.

ĐT: 0392983368

Số tài khoản: 047704070025682- Ngân hàng HD Bank (chi nhánh TP. Vinh, Nghệ An), chủ tài khoản: Lê Thị Hiền

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4718)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)