Bé trai 2 tuổi được tìm thấy tử vong dưới sông sau nhiều giờ mất tích

Tối 19/11, ông Cao Quốc Hội, Chủ tịch UBND xã Hương Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi dưới sông, sau nhiều giờ mất tích.