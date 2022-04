Bé mất ngủ, trằn trọc không sâu giấc sau khỏi Covid-19, cha mẹ nên làm gì?

Nhiều trẻ gặp tình trạng khó ngủ sau khỏi Covid-19 - Ảnh minh họa: parents.com

Bác sĩ nhi khoa Nguyễn Mạnh Cường, thành viên nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ chăm sóc, điều trị F0 tại nhà gợi ý cho phụ huynh một số cách có thể áp dụng để bé ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn. Cụ thể:

Giữ phòng ngủ yên tĩnh, đủ tối, nhiệt độ thích hợp (27 độ C đến 29 độ C) tuỳ độ tuổi từng bé. Nệm, gối thoải mái. Không mặc hoặc quấn tã quá nhiều. Có thể cho bé nghe nhạc nhẹ nhàng trước giờ ngủ (thường là nhạc không lời). Nếu bé đang bú thì tiếp tục cho bú, nhưng không để con bú quá no vì nguy cơ sặc sữa cao.

Bổ sung các vitamin nhóm B: B3, B6, B12 cho con. Massage cổ vai gáy cho bé. Cho con tắm nắng sớm, chăm sóc da liễu khoa học. Tắm và lau người cho bé thường xuyên.