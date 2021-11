Bế mạc Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc

Your browser does not support the audio element.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết, liên hoan có sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên thuộc 19 đơn vị tham dự 19 chương trình nghệ thuật. Các chương trình, tiết mục ca, múa, nhạc đều thể hiện được những sắc thái, diện mạo riêng của từng đơn vị, từng loại hình nghệ thuật với đầy cá tính, sáng tạo. Đó là yếu tố quan trọng để tạo nên thành công của liên hoan.