Bế mạc Khóa họp 60 Hội đồng Nhân quyền: Kết thúc hành trình đặc biệt của Việt Nam với nhiều dấu ấn

Đại sứ Mai Phan Dũng đã có nhiều bài phát biểu quan trọng trong suốt Khóa họp 60 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Ngày 8/10, tại trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sỹ, Khóa họp lần thứ 60 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã bế mạc, khép lại 3 khóa họp thường kỳ và nhiều hoạt động của Hội đồng Nhân quyền trong năm 2025, cũng như 9 khóa họp trong cả nhiệm kỳ 2023-2025, đánh dấu sự tham gia tích cực và đóng góp thiết thực của Việt Nam với nhiều dấu ấn.

Kết quả nổi bật sau gần 5 tuần họp liên tiếp của Khóa họp 60 Hội đồng Nhân quyền bao gồm: (i) 1 Tuyên bố và 1 Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền và 36 Nghị quyết được thông qua; (ii) 5 Phiên thảo luận chuyên đề về các biện pháp cưỡng chế đơn phương và quyền con người, chống phân biệt đối xử, bạo lực và các hành vi có hại đối với người liên giới tính, thanh niên và quyền con người, quyền của người bản địa, lồng ghép bình đẳng giới trong công tác của Hội đồng Nhân quyền; (iii) Tổ chức phiên thảo luận khẩn cấp về việc Israel tấn công Qatar; (iv) Thảo luận về 95 báo cáo chuyên đề; (v) Các phiên thảo luận, đối thoại với 41 Thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền và các cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc; (vi) Các phiên thảo luận, đối thoại về tình hình nhân quyền tại một số nước; (vii) Hoàn thành thủ tục thông qua các kết quả Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của 14 nước; (viii) Bầu 7 thành viên Ủy ban Tư vấn của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2025-2028; và (ix) Quyết định bổ nhiệm 1 nhân sự cho Thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền.

Khóa họp có nhiều diễn biến đáng chú ý, trong đó nổi lên là phiên thảo luận khẩn cấp ngày 16/9 về cuộc tấn công của Israel vào Qatar. Phiên thảo luận đã thu hút sự quan tâm của nhiều nước và các tổ chức quốc tế, với sự tham dự của Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk. Cao ủy đã lên án vụ tấn công của Israel tại Doha ngày 9/9, cho rằng đây là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền Qatar và phá hoại nỗ lực hòa giải quốc tế. Đồng thời, Cao ủy kêu gọi Hội đồng Nhân quyền và các quốc gia lên tiếng phản đối, yêu cầu truy cứu trách nhiệm và thúc đẩy ngừng bắn, bảo vệ dân thường cũng như quyền tự quyết của người Palestine.