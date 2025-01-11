Hoạt động quan trọng nhất trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2025, khai mạc hôm 27/10, là 2 phiên họp chính của Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong các ngày 31/10 và 1/11.

Phiên đầu tiên có chủ đề “Tăng cường kết nối hướng tới một thế giới có khả năng phục hồi cao” và phiên thứ hai, diễn ra hôm nay, có chủ đề “Tầm nhìn châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh chuẩn bị cho các biến động tương lai”. Tại các phiên họp, các nhà lãnh đạo của 21 nước thành viên APEC đã tập trung thảo luận các vấn đề về thương mại, đầu tư, cùng các biện pháp tăng cường hợp tác nội khối trên 2 lĩnh vực trọng yếu nêu trên.

Bế mạc hội nghị thượng đỉnh APEC 32 tại Hàn Quốc (Ảnh: Jiji Press)

Ngoài hai chủ đề chính, các nhà lãnh đạo APEC còn trao đổi ý kiến sâu rộng về các vấn đề liên quan công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), biến động nhân khẩu học và cơ cấu dân số, đối phó với tình trạng lão hóa và thiếu hụt nguồn nhân lực… Đây đều được coi là những vấn đề trọng yếu, quyết định sự tồn tại và phát triển của APEC, cũng như toàn thế giới.

Sau khi kết thúc 2 phiên họp, trên tinh thần tôn trọng nguyên tắc tự do thương mại, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua Tuyên bố Gyeongju, trong đó nhấn mạnh “cơ chế thương mại toàn cầu đang đối diện với những thách thức to lớn” đồng thời kêu gọi “cần có những biện pháp thực chất để tăng cường hợp tác vì sự tăng trưởng của các nền kinh tế”.

Bên cạnh đó, APEC 32 còn thông qua một số văn bản chính thức liên quan đến thúc đẩy tăng trưởng kinh tế có sử dụng AI, phát triển kỹ thuật, hợp tác chống lão hóa dân số, đối phó với biến động dân số… Các nước thành viên cũng chính thức công bố APEC 33 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2026.