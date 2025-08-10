Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, tại Hội nghị lần này, từng vấn đề được chuẩn bị công phu, thảo luận thấu đáo, quyết nghị với sự thống nhất cao, trong đó có nhiều nội dung “xương sống” liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thống nhất các định hướng lớn, phương pháp tổ chức thực hiện trên tinh thần lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất các định hướng:

Chuẩn bị thật tốt cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để nội dung các văn kiện cô đọng, sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược, lượng hóa các chỉ tiêu, rõ lộ trình thực thi.