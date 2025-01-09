Bé gái vượt qua hàng trăm người hát cùng Mỹ Tâm tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9 là ai?

Bé Hà Thủy Tiên (7 tuổi) học sinh Trường Tiểu học Đền Lừ (Hà Nội) là người được chọn hòa giọng cùng ca sĩ Mỹ Tâm trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thủy Tiên mở đầu bằng một đoạn hát "Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường ghập ghềnh xa", tiếp nối là phần thể hiệncủa Mỹ Tâm: “Bài hát ấy vang trong tim con. Bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường. Bài hát ấy khiến con rưng rưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc. Cùng triệu người ngân vang câu ca. Nước non Việt Nam ta vững bền”.

Video luyện tập trình diễn của Thủy Tiên đang nhận được hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội.