Bé gái nhập viện nghi do cha dượng hành hung

Chiều 19/10, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Cổ Đạm cho biết, Công an xã Cổ Đạm đang tiến hành xác minh thông tin trên địa bàn có một bé gái bị cha dượng hành hung phải nhập viện.

Cháu H.T.N.L. với chi chít vết thương trên người.

Bước đầu xác minh có sự việc cháu H.T.N.L. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm) bị cha dượng đánh. Đến trưa nay (19/10) cháu H.T.N.L. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh kiểm tra, điều trị.

Cũng theo ông Tuấn, cháu L. sống cùng với người mẹ ruột và cha dượng tên N.. Khi xã nhận được thông tin vụ việc, mẹ cháu L. không có mặt ở địa phương.

“Tiếp nhận thông tin, công an đã làm việc với những người liên quan, chúng tôi đã cử cán bộ đến bệnh viện thăm hỏi và động viên bé gái”, ông Tuấn thông tin thêm.

Cháu cháu H.T.N.L. bị hành hung phải nhập viện.

Trước đó, một tài khoản Facebook đã đăng tải hình ảnh, video kèm theo nội dung bé gái bị đánh bầm tím chi chít vết thương in hằn ở lưng, mông, đùi và chân. Đặc biệt, trên đầu cháu còn có vết thương rách da, phải dùng gạc băng lại.

Trong đoạn video đăng tải, cháu bé kể, vào ngày 18/9, cho rằng cháu nói dối nên bố đã hành hung cháu.