Bé gái khóc nức nở nhưng vừa nhìn thấy mẹ quay phim lập tức có hành động bất ngờ

Cảnh tượng diễn ra "khá căng" khi bé gái vừa khóc thét lên vừa hậm hực đặt đồ chơi lên bàn theo yêu cầu của bố. Tuy nhiên một màn "bẻ lái" bất ngờ đã đến ở phút cuối khi em chợt thấy mẹ đang cầm điện thoại quay mình. Lập tức bé con liền giơ ngón tay làm động tác hình "xin chào" như tạo dáng khi chụp ảnh và ngừng khóc trong chốc lát.

Rất nhiều bình luận đã bày tỏ sự thích thú dưới đoạn clip được đăng tải. Ai cũng phải bật cười vì điệu bộ giơ tay "say hi" cực lém lỉnh, dễ thương của cô bé. Nhiều người còn hài hước góp vui cho rằng cô bé có tiềm năng diễn xuất từ nhỏ, bố mẹ nên đầu tư cho con. "Haha trẻ con luôn biết cách làm mọi người 'quắn quéo' vì sự đáng yêu của chúng", "Khả năng bắt camera tốt thế này tương lai làm center nhé gái yêu", "'Say hi' quên cả đang khóc lóc ầm ĩ là có thật đấy các bác",… là những bình luận hài hước từ cư dân mạng.

Đúng là trẻ em luôn có những cách thể hiện vẻ đáng yêu riêng của mình. Hiện đoạn clip "cưng xỉu" của bé gái vẫn đang thu hút rất đông sự yêu thích của cộng đồng mạng.

Theo Nhịp Sống Việt