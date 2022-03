Bé gái Bình Định bị bạo hành: Công an vào cuộc, bảo mẫu xin gỡ clip

Ghi nhận của Thanh Niên, công an cũng mời cả gia đình cháu bé đến trụ sở công an phường để làm việc và lấy lời khai.

Toàn bộ hành vi xấu xa của bảo mẫu đã bị camera của nhà bé gái ghi lại

Không dừng lại ở đó, thấy cháu ói, H. lại càng tức giận đánh thêm và múc cháo ói trên nệm lên đút lại cho bé ăn. Bé C. ói tiếp lần hai và khóc. Toàn bộ sự việc được camera trong nhà ghi lại.

Theo chia sẻ của anh L., hàng ngày, vợ chồng anh sửa điện thoại ở cửa hàng dưới nhà còn bảo mẫu trông con của anh chị ở trên lầu. Vì ở trong cùng nhà nên vợ chồng anh chị cũng lơ là, ít xem camera. Cho đến sáng 9/3, vô tình bật điện thoại lên xem thử thì giật mình khi thấy bảo mẫu đang hành hạ con mình.