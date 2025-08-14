Bé gái biến mất trong khu nghỉ dưỡng và hành trình tìm kiếm 18 năm trong vô vọng

Ngày 28/4/2007, 5 người nhà McCann cùng gia đình một vài người bạn khác khởi hành từ Rothley, Leicestershire (Anh) tới Praia da Luz (Bồ Đào Nha), bắt đầu kỳ nghỉ kéo dài 7 đêm tại đây.

Madeleine (quần màu hồng) cùng bố mẹ và 2 em tới Bồ Đào Nha du lịch. Ảnh: McCann Family

Praia da Luz là một thị trấn nhỏ ở vùng Algarve của Bồ Đào Nha với dân số chỉ khoảng 1.000 người. Nơi đây còn được mệnh danh là "nước Anh thu nhỏ", vì tập trung nhiều chủ nhà và khách du lịch người Anh.

Hai vợ chồng Kate và Gerry McCann đã đặt phòng qua công ty du lịch Mark Warner Ltd và được bố trí ở căn hộ số 5A Rua Dr Agostinho da Silva. Đây là căn hộ 2 phòng ngủ thuộc khu nghỉ dưỡng Ocean Club với đầy đủ tiện ích như hồ bơi, sân tennis,...

Hình ảnh cuối cùng của Madeleine được chụp bên hồ bơi khu nghỉ dưỡng sáng hôm xảy ra vụ mất tích. Ảnh: Skynews

Cả chuyến đi diễn ra suôn sẻ cho tới ngày áp chót trong kỳ nghỉ, 3/5/2007. Sau cả ngày dài bơi lội và vui chơi trong khu nghỉ dưỡng, Kate và Gerry đưa cô con gái lớn 3 tuổi - Madeleine và 2 con song sinh đi ngủ lúc 19h.

Tới khoảng 20h30, vợ chồng họ ra ngoài, ăn tối cùng bạn bè trong một nhà hàng phía bên kia hồ bơi, cách căn hộ số 5A khoảng 55m.

Từ nhà hàng này, 2 vợ chồng nhà McCann có thể nhìn thấy nóc của căn hộ nhưng không thể nhìn được cửa ra vào. Trong khi đó, cửa căn hộ chỉ khóa được bên trong nên Kate và Gerry đã đóng cửa và kéo rèm lại.

Suốt bữa tối hôm đó, cứ khoảng 30 phút, 2 vợ chồng lại đi bộ vòng qua bể bơi khoảng 82m, luân phiên về căn hộ để kiểm tra tình hình của các con.