Bé gái biến mất khi mẹ đi chợ, 44 năm sau mới vỡ òa trong giây phút đoàn tụ

Năm 1981, bà mở một tiệm làm tóc ở Anyang và treo một bức ảnh của Kyung-ha để khách hàng xem. Bà hy vọng càng nhiều người biết sẽ càng tăng cơ hội tìm được con.

Năm đó, bà Han 23 tuổi. Bà cùng gia đình đi khắp các cánh đồng dưa hấu gần nhà để tìm con. Bà lo sợ cô bé đi lạc hoặc bị chết đuối. Bà báo cảnh sát nhờ giúp đỡ. Mỗi ngày, bà đều đến đồn cảnh sát hỏi tin về con nhưng không có.

Tháng 5/1975, bà Han để con gái nhỏ 4 tuổi chơi gần nhà ở Cheongju, cách Seoul khoảng 110km về phía nam, trong lúc bà đi chợ. Khi trở về, bà phát hiện con gái đã biến mất.

Bà đã đến các đài phát thanh, phát tờ rơi và xuất hiện trên một chương trình truyền hình vào năm 1990 để nói về người con mất tích. Việc làm này giúp bà có thêm nhiều manh mối nhưng cũng mang đến một cú lừa đau đớn.

Một cô gái khoảng 20 tuổi đã nhận mình là Kyung-ha. Khi bà Han hỏi chuyện, cô trả lời đủ để bà tin tưởng. "Tôi hỏi bố cô làm nghề gì, cô ấy nói ông ấy lái taxi. Vì vậy, tôi đã đưa cô ấy về. Tôi đã tin đó là con gái mình", bà Han kể.

Trong khi đó, chồng bà Han không tin khi thấy cô gái bước vào cổng nhà. Tuy nhiên, vì khao khát tìm lại con, bà vẫn một mực tin cô gái.

Khoảng 2 năm sau, khi cô gái chuẩn bị kết hôn, bà Han mới biết sự thật. Cô thừa nhận đã lừa dối bà vì bản thân cũng bị mẹ đẻ bỏ rơi và muốn có một gia đình.