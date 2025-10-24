Bé gái 9 tuổi ở TPHCM bị 'chồng hờ' của mẹ đánh nhập viện

Cơ quan chức năng cũng tiến hành đưa bé T. đi giám định thương tích, đồng thời làm thủ tục đưa bé T. vào trung tâm bảo trợ để chăm sóc sau khi bé được xuất viện.

Trước đó, công an phường Tân Uyên nhận được thông tin có vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra tại một phòng trọ ở khu phố Uyên Hưng 5, phường Tân Uyên. Lực lượng công an phường đã đến hiện trường để ghi nhận. Tại đây, công an phát hiện trên người bé T. có nhiều thương tích nên đưa bé đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.