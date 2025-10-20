﻿﻿Bé gái 9 tuổi bị cha dượng đánh: 'Con chỉ mong cha đừng uống rượu, đừng đánh con nữa...'

Ngày 20-10, em HTNL (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Cổ Đạm, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh)- nạn nhân bị cha dượng bạo hành vẫn đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (tỉnh Nghệ An).

Từng cam kết không tái phạm bạo hành con riêng của vợ

Mẹ của em L là chị Bàn Thị Bình đang đưa hai con nhỏ về quê Sơn La chăm sóc ông bà ngoại nên chưa kịp vào chăm em L.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Đà, Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh (Bệnh viện Đa khoa TP Vinh): Khoảng 11 giờ trưa 19-10, em L được đưa vào viện trong tình trạng có nhiều vết thương hở ở đầu, bầm tím khắp lưng, mông, đùi và chân. Thời điểm nhập viện, bệnh nhi L hoảng sợ, ngại tiếp xúc…