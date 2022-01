Bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ đánh chết: Bố khai vết thương trên đầu con

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái

Song theo ông Thái, ông ta nghĩ "dạy dỗ" để con ngoan ngoãn hơn chứ không nghĩ hậu quả dẫn đến việc con tử vong.

Về ngày cháu bé qua đời, Thái khai ngày 22/12, Trang gọi ông ta về vào lúc 18h. Khi đó bé A. tím tái và thở khó, Thái sơ cứu đưa con vào viện nhưng bé không qua khỏi.

"Về vết thương trên đầu nạn nhân, người cha này khai không biết do Trang gây ra, vì cháu A. nói do tự té ngã", Dân Trí dẫn lời khai ban đầu của đối tượng Nguyễn Kim Trung Thái.



Theo Pháp luật TP.HCM, hình ảnh cuối từ camera trong nhà Thái ghi lại cảnh bé V.A. bị "dì ghẻ" Trang hành hạ liên tục trong 4 giờ đồng hồ. Khi thấy con có biểu hiện bất thường thì Thái mới đưa con đi cấp cứu.

Đáng nói, Nguyễn Kim Trung Thái đã chủ động xoá dữ liệu camera trên điện thoại của ông ta, sau khi sự việc xảy ra. Song cơ quan công an đã khôi phục được dữ liệu ghi lại tội ác của Trang và Thái.

Những vết bầm tím trên cơ thể bé V.A.

Thái và bà H. (mẹ ruột bé A.) chính thức ly hôn vào tháng 8/2020. Người mẹ phẫn nộ chia sẻ với báo giới, từ khoảng tháng 12/2020, bà bị chồng cũ ngăn cấm gặp con gái. Thậm chí, Thái đã chặn bà trên các tài khoản mạng xã hội, để bà không có chút tin tức gì về con.



Bà tìm tới trường, tìm tới chung cư nơi con sống, liên lạc với người giúp việc nhà Thái... nhưng sau này cũng không thể gặp con.



Bà H. đã phải nhờ những người còn kết nối trên mạng xã hội với Thái, để hỏi họ hình ảnh về con gái. Khi xem được hình ảnh con chụp chung với Thái và người tình Thái, bà nghĩ con vẫn ổn và không biết sự thật kinh hoàng phía sau.



Một hàng xóm nhà Thái kể, bà thấy dấu hiệu bất thường và từng hỏi bé A. để xin số điện thoại của mẹ ruột, nhưng cháu sợ nên không dám cho.



Ở một diễn biến khác, theo Người Lao Động, Công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ vụ việc này lên Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền. Công an TP khẳng định nếu đủ cơ sở thì sẽ chuyển đổi tội danh với đối tượng Trang.



Hiện, đối tượng Trang bị bắt giam về hành vi Hành hạ người khác, còn Thái bị bắt khẩn cấp với về hành vi Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.