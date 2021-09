Bé gái 6 tuổi chết nghi bị bạo hành: 'Cháu ngoan lắm'

Anh Hùng sống gần nhà nạn nhân cho hay, gia đình anh C. trước kia mở công ty riêng, người chồng tính tình tốt, điềm đạm, yêu thương vợ con, đặc biệt trong kinh doanh rất thành công. "Trước đây, anh vẫn hay đưa con đi ăn sáng rồi đi học", anh Hùng nói.

Người dân bàng hoàng khi biết tin cháu bé tử vong. Ảnh Doanh nghiệp & Tiếp thị “Cháu năm nay vào lớp 1, ngoan ngoãn, mọi ngày vẫn thấy cháu đạp xe trước nhà. Sáng nay mọi người nói chuyện tôi mới biết sự việc, khổ thân cháu bé”, VTC News dẫn lời một người hàng xóm nhà bé A. Một người khác sống cạnh nhà bé A. chia sẻ: "Trước kia gia đình anh C. mở công ty riêng, sau khi về ở đây ở thì mở thêm cửa hàng bán nước sạch. Cháu bé ngoan lắm, gặp ai cũng chào. Tôi hay uống nước với bố cháu bé. Sự việc xảy ra tôi rất sốc". Sáng cùng ngày, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé. Về thông tin bé gái chết khi đang trong trong thời gian học trực tuyến, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm lên tiếng khẳng định điều đó không chính xác. Theo đó lúc học trực tuyến cháu không vào học, khi cô giáo gọi cho gia đình mới biết cháu đã mất.

Trước đó, tối 16/9, cộng đồng mạng xôn xao sự việc bé gái 6 tuổi ở phường Xuân Đỉnh bị tử vong trước khi đến Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) để cấp cứu.



Các bác sĩ phát hiện cháu bé có dấu hiệu bị bạo hành nên đã báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng phường Láng Thượng.



Nhận được tin, Công an phường Láng Thượng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Ngay sau đó, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã có mặt, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra.



Theo nguồn tin riêng của Dân trí, sáng 17/9, cơ quan Công an phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng đối tượng, nghi có hành vi bạo hành một bé gái 6 tuổi dẫn đến tử vong lên Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bắc Từ Liêm để tiếp tục điều tra, làm rõ.