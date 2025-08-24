Bé gái 4 tuổi ở Nghệ An bị trâu hàng xóm húc tử vong

Ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã Nga My cho biết, trong lúc đi chơi trên đường, bé Bảo Tr. đi ngang qua con trâu hàng xóm buộc bên vệ đường và bị trâu húc tử vong.

Được biết, mẹ của bé đi làm ăn xa nên gửi bé gái cho bà ngoại chăm sóc. Xót xa trước hoàn cảnh của cháu bé, người dân đã kêu gọi, quyên góp tiền hỗ trợ gia đình vượt qua đau thương.