Bé gái 4 tuổi ở Nghệ An bị trâu hàng xóm húc tử vong

Thiện Lương| 24/08/2025 17:06

Trong lúc vui chơi ở khu vực gần nhà, bé gái 4 tuổi ở Nghệ An bị trâu hàng xóm húc trọng thương và tử vong sau đó.

Ngày 24/8, lãnh đạo UBND xã Nga My, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương vừa phối hợp với gia đình tổ chức lo hậu sự cho bé gái 4 tuổi tử vong do trâu húc.

Khoảng 17h chiều 23/8, bé Bảo Tr. (4 tuổi, trú xã Nga My) đang vui chơi ở khu vực gần nhà thì bị một con trâu hàng xóm húc trọng thương. Người thân đã nhanh chóng đưa bé gái đi cấp cứu song do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào rạng sáng ngày 24/8.

z6939262680412_9fba0526c614c7171a2b5d1ce6c16bbf.jpg
Cháu bé được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Ảnh: CTV

Ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã Nga My cho biết, trong lúc đi chơi trên đường, bé Bảo Tr. đi ngang qua con trâu hàng xóm buộc bên vệ đường và bị trâu húc tử vong.

Được biết, mẹ của bé đi làm ăn xa nên gửi bé gái cho bà ngoại chăm sóc. Xót xa trước hoàn cảnh của cháu bé, người dân đã kêu gọi, quyên góp tiền hỗ trợ gia đình vượt qua đau thương.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/be-gai-4-tuoi-o-nghe-an-bi-trau-hang-xom-huc-tu-vong-2435488.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/be-gai-4-tuoi-o-nghe-an-bi-trau-hang-xom-huc-tu-vong-2435488.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Bé gái 4 tuổi ở Nghệ An bị trâu hàng xóm húc tử vong
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO