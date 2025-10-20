Bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Ngày 20/10, Công an xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu thành công một bé gái 4 tuổi bị bố ruột treo lên trần nhà tại thôn Dùm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 cùng ngày, Công an xã Nghĩa Phương nhận được tin báo khẩn cấp từ chị Lý Thị Hồng Nhung (SN 1993, trú tại thôn Dùm). Chị Nhung cho biết khoảng 6h40, chị nhận được tin nhắn qua ứng dụng Zalo từ chồng là Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1966, cùng địa chỉ cư trú), kèm theo hình ảnh con gái chị là cháu N.T.H. (SN 2021) bị treo lên trần nhà bằng dây vải.