Bé gái 3 tuổi ở Đà Nẵng mất tích bí ẩn khi theo bà ngoại ra vườn

Hồ Giáp| 26/08/2025 09:54

Một bé gái 3 tuổi ở Đà Nẵng mất tích khi theo bà ra vườn gần sông Yên. Lực lượng chức nâng cùng người dân đã xuyên đêm tìm kiếm dọc sông và khu vực lân cận nhưng chưa có thông tin.

Sáng 26/8, lãnh đạo UBND xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã được huy động xuyên đêm để tìm kiếm một bé gái 3 tuổi mất tích tại khu vực sông Yên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 25/8, cháu T.A.N. (3 tuổi, trú thôn Hương Lam, xã Hòa Tiến) về quê ngoại ở xã Hòa Vang, cách nhà gần 10km, để chơi.

Trong lúc đi cùng bà ra vườn gần sông Yên, cháu bé bất ngờ mất tích. Gia đình sau đó trình báo sự việc đến Công an xã Hòa Vang.

z6945050614631_6162ac5c2072fb7461b29552c4b6c322.jpg
Lực lượng chức năng chèo thuyền trên sông Yên tìm kiếm bé gái. Ảnh: H.Đ

Ngay trong đêm lực lượng công an, dân quân tự vệ và người dân đã có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm quanh khu vực sông Yên.

“Từ thông tin gia đình cung cấp, ban đầu xác định khả năng cháu bé rơi xuống sông, hiện công tác tìm kiếm vẫn đang khẩn trương triển khai”, lãnh đạo xã Hòa Vang thông tin.

Đến sáng nay (26/8), hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng người dân vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc sông Yên, đồng thời rà soát các khu vực lân cận để sớm tìm được cháu bé.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/be-gai-3-tuoi-o-da-nang-mat-tich-bi-an-khi-theo-ba-ra-vuon-2436104.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/be-gai-3-tuoi-o-da-nang-mat-tich-bi-an-khi-theo-ba-ra-vuon-2436104.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Bé gái 3 tuổi ở Đà Nẵng mất tích bí ẩn khi theo bà ngoại ra vườn
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO