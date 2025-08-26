Bé gái 3 tuổi ở Đà Nẵng mất tích bí ẩn khi theo bà ngoại ra vườn

Sáng 26/8, lãnh đạo UBND xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã được huy động xuyên đêm để tìm kiếm một bé gái 3 tuổi mất tích tại khu vực sông Yên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 25/8, cháu T.A.N. (3 tuổi, trú thôn Hương Lam, xã Hòa Tiến) về quê ngoại ở xã Hòa Vang, cách nhà gần 10km, để chơi.