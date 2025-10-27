Bé gái 3 tuổi bị sát hại bởi người tình của mẹ: Đau thấu trời xanh!

Nguyên nhân tử vong được xác định là bé N bị chấn thương sọ não kín, tụ máu dưới màng cứng hậu quả kinh hoàng từ trận đòn bạo tàn mà người tình trẻ của mẹ đã vô cớ giáng xuống.

Mười phút sau, khi bà L trở về, phát hiện con bất tỉnh, người mẹ vội đưa con vào TP.HCM cấp cứu, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Hôm sau, thiên thần nhỏ ấy mãi mãi ra đi.

Theo VKSND tỉnh Lâm Đồng, hành vi của Đỗ Đức Bình phạm vào tội giết người với tình tiết tăng nặng: giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ. Đây là sự tàn nhẫn không thể dung thứ, cần thiết phải xử lý nghiêm minh để răn đe.

Trong nỗi đau tột cùng, ông NAT (cha ruột bé N, hiện ngụ phường Gia Định, TP.HCM), đại diện hợp pháp của nạn nhân, không yêu cầu bị cáo bồi thường dân sự. Có lẽ, đối với ông T, không có bất kỳ khoản tiền nào có thể đong đếm được sự mất mát của đứa con gái nhỏ bé của mình.

Sau vụ án mạng thương tâm, ông T vì quá đau đớn, đã gần như hóa đá trong nỗi thống khổ. Ông dành trọn bất kể ngày đêm cả một thời gian dài ở bên mộ con gái tại Thiện Nghiệp, Mũi Né mặc cho nhiều người khuyên ngăn.

Vụ án khép lại bằng một bản án nghiêm khắc nhưng nỗi đau của người cha mãi mãi không bao giờ nguôi ngoai. Thiên thần bé bỏng ấy đã ra đi, để lại một vết thương không thể hàn gắn, một khoảng trống vô tận trong trái tim người cha đã mất đi đứa con thơ dại của mình.