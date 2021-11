Hiện trường vụ án

Ngày 6/11, Tân nói dối với V sẽ mua điện thoại cho V để học Online, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Tân điều khiển xe mô tô chở V đến khu vực xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, rồi thuê nhà trọ ngủ.



Sáng hôm sau, Tân đi nhậu cùng một số người bạn đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày thì chở V về.



Trên đường đi, V đòi mua điện thoại và khóc, tức giận Tân chở V đến khu vực ấp Núi Két, xã Thớ Sơn, huyện Tịnh Biên, rồi dẫn lên núi dùng tay bóp cổ giết chết cô bé.



Sau khi gây án, Tân chạy xe về đến khu vực bến phà Châu Giang (TP Châu Đốc, An Giang) thì bị công an phát hiện đưa về trụ sở làm việc.



Tại cơ quan công an, Tân quanh co không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh, đến sáng 8/11, Tân đã thừa nhận hành vi giết hại bé gái.



Tân từng có 1 tiền án về tội “Hiếp dâm trẻ em”, ngày 1/9/2020, người đàn ông này chấp hành án xong trở về địa phương.