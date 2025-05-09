Bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Công an tạm giữ cô giáo

Văn Chương| 05/09/2025 06:41

Cơ quan điều tra tạm giữ cô giáo của cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn phường Tiền Phong, Bắc Ninh để làm rõ việc cháu V. (SN 2024) nghi bị bạo hành.

Tối 4/9, trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Ong Thế Viên, Chủ tịch UBND phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan chức năng đã quyết định tạm giữ cô giáo L.T.V.A. (SN 1990), giáo viên cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân - cơ sở 1 (phường Tiền Phong, Bắc Ninh), để làm rõ vụ việc liên quan bé gái hơn 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ.

Bé gái bị bầm tím mặt khi được gửi tại cơ sở mầm non tư thục ở Bắc Ninh.
Bé gái bị bầm tím mặt khi được gửi tại cơ sở mầm non tư thục ở Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 3/9, Công an phường Tiền Phong tiếp nhận phản ánh từ chị Đinh Thạch Lan (SN 2000, trú tại tổ dân phố Thành Công, phường Tiền Phong) về việc con gái chị là cháu D.T.V (sinh tháng 6/2024) sau khi được đón từ lớp mầm non về nhà đã xuất hiện nhiều vết bầm tím trên mặt và cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tiền Phong đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định cô giáo L.T.V.A là người giảng dạy tại cơ sở mầm non nói trên.

            Bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Công an tạm giữ cô giáo
