Bê bối tại Barcelona: UEFA trừng phạt ngôi sao Yamal và Lewandowski

Theo nguồn tin từ báo AS và Marca, sau khi trận đấu tại San Siro kết thúc vào ngày 6-5, ngôi sao Yamal và Lewandowskiđã không có mặt ngay tại phòng kiểm tra doping theo đúng yêu cầu của các nhân viên giám sát. Quy định chống doping của UEFA, cụ thể là Điều 21.8 và 21.10 (a), yêu cầu cầu thủ được chỉ định phải có mặt ngay lập tức để tiến hành xét nghiệm.

Việc trì hoãn, dù không dẫn tới hậu quả trực tiếp về kết quả kiểm tra, vẫn bị coi là vi phạm và bị xử phạt. Cả hai ngôi sao của Barca đều bị phạt 5.000 euro, một khoản tiền không lớn so với thu nhập của họ, nhưng lại là lời nhắc nhở nghiêm khắc về tính kỷ luật và sự chuyên nghiệp.

Nếu như hai ngôi sao Yamal và Lewandowski chỉ phải nộp phạt tiền thì ban huấn luyện Barca lại chịu tổn thất lớn hơn nhiều. Hansi Flick bị phạt 20.000 euro và bị treo quyền chỉ đạo một trận tại Champions League mùa tới. Trợ lý Marcus Sorg cũng nhận án phạt y hệt. Cả hai bị quy kết vi phạm nguyên tắc ứng xử chung (Điều 11.1) và quy tắc cơ bản về hành xử đúng mực (Điều 11.2.b) của UEFA. Điều này đồng nghĩa Barcelona sẽ không có HLV trưởng và trợ lý thân cận trên băng ghế chỉ đạo ở trận mở màn cúp châu Âu mùa giải mới.