Bê bối ngoại tình chấn động Nhật Bản

Ngày 10/9, tờ Bunshun của Nhật Bản tung hình ảnh về scandal giữa nam diễn viên Sakaguchi Kentaro và ngọc nữ Nagano Mei. Theo đó, dù biết Kentaro đang có bạn gái Nagano Mei vẫn không ngại chen chân vào mối quan hệ của tài tử What Comes After Love.

Theo Bunshun, nam diễn viên Sakaguchi Kentaro từng có mối tình kéo dài 4 năm với bạn gái là hair stylist. Tuy nhiên, năm 2022, Kentaro gặp Nagano Mei khi cùng tham gia một sự kiện thời trang và nảy sinh tình cảm. Cả hai đã lén lút hẹn hò, nhưng bị bạn gái của Kentaro phát hiện. Cô gọi điện cho Nagano Mei để chỉ trích, cảnh cáo. Sau đó, Nagano Mei phát triển tình cảm với nam diễn viên đã có vợ con Tanaka Kei.