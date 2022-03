Bé Bảo An 'Xúc Xắc Xúc Xẻ' triệu người theo dõi giờ ra sao?

Mười năm trong nghề, Bảo An đi diễn rất nhiều thành phố, sân khấu lớn ở Việt Nam. Ba mẹ Bảo An khi ấy có công việc ổn định, vì con gái mà thống nhất dừng công việc để vun vén cho sự nghiệp của con. Ba Bảo An lo chụp ảnh, mẹ cô bé làm quản lý. Cả hai ban đầu không biết tý gì showbiz, cứ thế vừa làm vừa học hỏi.

Mẹ Bảo An định bỏ cuộc thì một cô giáo bước ra kêu lên: "Con bé xinh và sáng quá, làm sao đánh rớt được", rồi phá lệ chấm cô bé đậu thi tuyển. Thế là, cô bé có khởi đầu sự nghiệp thuận lợi tại Nhà văn hóa thiếu nhi TP.HCM.

Khi ấy, Bảo An không được nhận do chưa đủ tuổi nhưng cứ nằng nặc bắt mẹ đăng ký cho bằng được mới thôi. Đến hôm Nhà văn hóa tổ chức thi tuyển đội ca Chim Vành Khuyên, Bảo An được các cô giáo gọi vào hát lại sợ quá, không hát được.

Sự nghiệp của Bảo An tính từ năm 5 tuổi, đến nay hơn 10 năm trong nghề. Thực tế, cô bé đã mê hát từ năm 3 tuổi, hết đòi mẹ chở đi học nhạc đến nộp đơn tham gia Nhà văn hóa thiếu nhi TP.HCM.

Bé Bảo An sinh năm 2006, năm nay 16 tuổi, hiện học lớp 10 một trường quốc tế. Cô bé là sao nhí hiếm hoi hoạt động nghệ thuật đều đặn, thuận lợi, chưa từng gián đoạn sự nghiệp từ nhỏ đến nay.

Các sản phẩm của Bảo An thu hút lượt nghe xem "khủng" như Xúc Xắc Xúc Xẻ - 407 triệu lượt xem; Mẹ Ơi Tại Sao - 217 triệu lượt xem; Bé Chút Chít - 136 triệu lượt xem; Ba Ơi - 40 triệu lượt xem; Những Ước Mơ - 34 triệu lượt xem;...

Sau thế hệ Xuân Mai, Xuân Nghi, bé Bảo An là sao nhí sáng giá nhất trong trang lứa của mình.

Điều đáng ngạc nhiên, Bảo An nổi tiếng sớm nhưng hầu như không phải đánh đổi điều gì. Bảo An hồn nhiên nói: "Tất cả ký ức trong em đều rất vui. Tại em đi diễn cứ như đi chơi, được gặp các anh chị, bạn bè; được mặc đồ đẹp, diễn cùng các đạo cụ đáng yêu; thỉnh thoảng hóa thân thành con ong, bông hoa...".

Bạn bè Bảo An phần lớn từ Nhà văn hóa thiếu nhi TP.HCM, đến nay vẫn còn chơi thân. Cô bé chưa bao giờ chịu áp lực nổi tiếng sớm hay đánh mất tuổi thơ, giờ phút vui chơi bên bạn bè vì phải làm ca sĩ.



Bảo An và Gia Khiêm là bạn thân nhiều năm, thường xuyên kết hợp trong âm nhạc.

Mẹ Bảo An kể, con gái chị rất vô tư. Hồi 8 tuổi, Bảo An theo mẹ đến một cửa hàng quần áo. Cô bé mê chơi đến mức nằm dài xuống sàn. Đến khi có người nhận ra "bé Bảo An", cô mới ngượng nghịu đứng dậy.

Suốt quãng thời gian nổi tiếng nhất, Bảo An cứ thế nghịch ngợm, vui chơi ở bất cứ đâu cô tới.

"An chưa bao giờ khó chịu khi được mọi người nhận ra. Bé cũng không bận tâm giữ hình tượng, cứ chơi hết mình đã, ai nhận ra tính sau", mẹ ca sĩ cười kể.

Vợ chồng chị cố gắng thu xếp lịch trình để Bảo An không bị ảnh hưởng việc học. Lần duy nhất cô bé bị công việc nghệ thuật ảnh hưởng học tập là lúc thi Gương Mặt Thân Quen Nhí năm 2014. Khi ấy, Bảo An thường phải ghi hình đến 2 - 4 giờ sáng mới xong, vậy mà đến 6 giờ sáng vẫn phải đi học.

Từ lúc mới nổi đến tuổi 16 hiện tại, Bảo An ra đường luôn có người nhận ra "bé Bảo An" ngày nào. Vì cô bé luôn xuất hiện đều đặn. Cô ca hát, đóng phim và làm MC. Hai năm bùng dịch không có sản phẩm, Bảo An chủ động quay nhiều clip YouTube, Tik Tok, hát cover... thu hút khán giả.

Bảo An chỉ biết hát, không màng tiền bạc. Các vấn đề về đầu tư sản phẩm hay ký kết hợp đồng do mẹ cô bé quyết định. Chị nói khi Bảo An đủ 18 tuổi sẽ dần để con tự quyết.