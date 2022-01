Bé 7 tháng tuổi ăn được thịt gì và những lưu ý cần biết khi chế biến thịt cho con ăn dặm

Về lượng thịt nên bổ sung, các chuyên gia gia dinh dưỡng khuyến cáo, với bé 7 tháng tuổi mẹ chỉ nên cho bé ăn khoảng 30g thịt nạc xay nhuyễn mỗi ngày. Đến khi bé được khoảng 10-12 tháng thì có thể tăng dần lên 50 gram/ ngày… Đó là các số liệu tổng hợp trung bình để các mẹ tham khảo bởi tùy vào sự phát triển của từng bé mà con số dao động cao hoặc thấp hơn một chút.



Dù thịt có chứa hàm lượng dinh dưỡng tốt nhưng mẹ cũng không nên lạm dụng quá nhiều vì có thể sẽ gây mất cân bằng dinh dưỡng. Hơn nữa, trong thịt bò và thịt lợn có chứa nhiều chất axit béo bão hòa, ăn nhiều sẽ có nguy cơ bị mắc bệnh mãn tính cao, làm cho quá trình trao đổi chất quá nhanh gây ảnh hưởng không nhỏ.



Lưu ý khi bổ sung thịt vào bữa ăn dặm của trẻ 7 tháng tuổi



Thực chất, việc ăn dặm trong thời gian 7 tháng tuổi vẫn mới chỉ là tập luyện, còn nguồn dinh dưỡng chính cho con vẫn chủ yếu là hấp thụ từ sữa. Vì vậy, khi bổ sung thịt vào thực đơn cho trẻ cha mẹ cần phải đảm bảo rằng, bé vẫn nhận được đầy đủ lượng sữa (sữa mẹ/sữa bột) trong một ngày.

Theo đó, mẹ cần lưu ý rằng lượng sữa mà con bú còn tùy thuộc vào lượng thức ăn mà bé ăn dặm mỗi ngày. Trẻ sơ sinh rất dễ no nên sau khi cho bé tập ăn dặm kết hợp song song với việc bú sữa mẹ, mẹ không cần phải cố gắng cho bé bú hết bình như trước hay ép ăn dặm quá no. Ngoài ra, mẹ nên cho bé bú sau bữa ăn dặm thay vì ăn dặm sau khi bú sữa. Điều này sẽ giúp mẹ hạn chế được tình trạng bé yêu đã no bụng khi bú và chẳng muốn “măm măm” thêm bất kỳ món ăn nào đã được mẹ dày công chuẩn bị.

Khi lựa chọn các thực phẩm ăn dặm dành cho trẻ 7 tháng tuổi, mẹ cần phải đảm bảo được cân bằng dinh dưỡng các nhóm chất béo, đạm và tinh bột. Ngoài ra, mẹ cũng cần phải bổ sung thêm các loại rau củ, quả cùng với những khoáng chất, vitamin cần thiết cho bé.

Theo V.K - Vietnamnet