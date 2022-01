Bé 3 tuổi nghi bị bạo hành ở Hà Nội với 9 chiếc đinh găm vào sọ: Cần khởi tố vụ án để điều tra làm rõ

Chiều ngày 17/1, Khoa Cấp cứu của BV Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật.

Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện trên sọ cháu bé có những vật thể giống kim khí găm bên trong, tổng cộng 9 chiếc trong sọ não cháu bé. Thời điểm cháu bé nhập viện có mẹ cháu đi cùng, trên đầu có chút sưng tấy. Khoảng 1 tiếng sau khi cấp cứu, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Khi các bác sĩ hỏi, người thân cháu bé không nói gì.

Lãnh đạo BV cũng cho biết thêm, trước đó khoảng 3 tháng, bé A. từng hôn mê sâu do ngộ độc thuốc trừ sâu và được điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương. 2 tháng sau đó, bé gái tiếp tục phải nhập viện ở Thạch Thất do có dị vật đường tiêu hóa.

Như vậy, chỉ trong khoảng 3 tháng, bé A. nhập viện tới 3 lần.

Cũng theo bác sĩ tại BV, trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bé A. kêu đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. 2 ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày nôn 3 lần. Trước thời điểm vào viện khoảng 30 phút, bé nôn thêm 1 lần và bắt đầu lơ mơ. Khi vào tới viện, bé đã hôn mê và co giật.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã báo cho Công an huyện Thạch Thất