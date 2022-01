Bé 3 tuổi bị đóng đinh có tiến triển về sức khỏe, chuẩn bị cho ca mổ

Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Xanh Pôn, nơi cháu bé Đ.N.A đang được điều trị.

Đại diện Bộ LĐ-TB&XH trao số tiền 10 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện để hỗ trợ chi phí chăm sóc, điều trị cho cháu.



Trước đó, ngay sau khi có thông tin về vụ việc từ Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ khẩn cấp 20 triệu đồng cho gia đình để kịp thời cứu chữa cho cháu bé.



Xung quanh diễn biến tình hình sức khỏe của cháu bé 3 tuổi ở Thạch Thất, hiện nay tình hình sức khỏe cháu đã có tiến triển, bệnh viện đang làm các thủ tục xét nghiệm máu của bố cháu để chuẩn bị sẵn sàng cho ca mổ.



Do gia đình cháu bé có hoàn cảnh khó khăn và vụ việc quá thương tâm, đã có nhiều nhà hảo tâm gửi tiền, quà giúp đỡ bệnh nhi kinh phí điều trị, lo ca mổ cho cháu bé.



Trước đó, như Dân trí đưa tin, cháu Đ.N.A (3 tuổi) tại Thạch Thất, Hà Nội được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thạch Thất khi trong đầu có 9 vết đinh, cháu bé ngay lập tức được chuyển lên tuyến trên, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội để cấp cứu, hồi sức tích cực.



Liên quan đến tình trạng của cháu bé, bước đầu cơ quan chức năng, người nhà cháu xác định bé gái bị bạo hành, nghi bị đóng đinh vào đầu. Ông nội cháu bé cho biết bố mẹ cháu ly hôn, cháu ở với mẹ 6 tháng mà đã 4 lần phải nhập viện, vì các lý do như uống phải thuốc trừ sâu, nuốt ốc vít, hóc đinh và lần này là thấy đinh ở trong đầu.



Cơ quan công an vào cuộc, bước đầu xác định nghi phạm bạo hành tàn độc với cháu bé là Nguyễn Trung Huyên sinh năm 1992, ngụ thôn 5, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Huyên là nhân tình của mẹ cháu bé. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận nhiều lần bạo hành và ngày 17/1/2022 đã đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi.



Công an Hà Nội đã khởi tố hình sự vụ án, bắt giam Nguyễn Trung Huyên để điều tra đối tượng về hành vi giết người, theo quy định tại Điều 123 - Bộ luật Hình sự.



Vụ việc gây chấn động dư luận. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đồng loạt vào cuộc nhằm bảo vệ an toàn, tính mạng của trẻ.