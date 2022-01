Bé 3 tuổi bị đinh găm sọ: Cục Trẻ em đề nghị xử nghiêm nếu có bạo hành

Theo Công văn của Cục Trẻ em gửi Công an TP. Hà Nội, ngày 18/1, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 nhận được tin báo từ ông Đ.H.C (trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) thông tin về việc cháu Đ.T.N.A, cháu nội ông C, sinh năm 2018, ở trọ cùng mẹ là N.T.L tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Hình ảnh chụp Xquang hộp sọ bệnh nhi.

Theo thông tin từ ông C, trong thời gian ở cùng mẹ từ tháng 6/2021 đến nay, cháu A. đã nhiều lần bị nguy hiểm như bị ngộ độc phải cấp cứu tại Bệnh viện Thạch Thất, sau đó chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương (vào tháng 10/2021), nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Thạch Thất vì có dị vật đường tiêu hóa (vào cuối tháng 11/2021), bị gãy tay.



Hiện tại, cháu đang điều trị tại Khoa Hồi sức nhi (Bệnh viện Xanh Pôn) trong tình trạng rất nguy kịch. Kết quả chụp cắt lớp đa dãy của cháu A. phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống như đinh gỗ ghim vào tổ chức não.



Cục Trẻ em đề nghị Công an Thành phố Hà Nội nhanh chóng chỉ đạo điều tra xác minh và giải quyết vụ việc nêu trên theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất cho cháu A., đồng thời xử lý nghiêm minh hành vi bạo lực trẻ em (nếu có).

Cục trưởng Cục Trẻ em - Đặng Hoa Nam cũng cho biết, Cục cũng có báo cáo nhanh gửi Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung về việc bé gái 3 tuổi trên nghi ngờ bị bạo lực.



Theo ông Đặng Hoa Nam, ngay sau khi nhận được tin báo, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã kết nối với Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội TP. Hà Nội, đề nghị phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành xác minh thông tin, can thiệp hỗ trợ cho trẻ kịp thời, kết nốt với bố của cháu.



Tuy nhiên, bố của cháu không nắm được bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc cháu A. bị bạo hành.



Hiện tại, Công an huyện Thạch Thất đang làm việc với mẹ cháu và những người có liên quan, điều tra vụ việc.



Cục Trẻ em đồng thời yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội kịp thời hỗ trợ, can thiệp đối với cháu A.



Ông Đặng Hoa Nam cho biết thêm, hiện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 20 triệu đồng cho cháu bé. UBND huyện Thạch Thất, UBND xã Canh Nậu, UBND xã Cần Kiệm (nơi hai mẹ con đăng ký lưu trú trong thời gian gần đây nhất) hỗ trợ ban đầu 13 triệu đồng để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cháu A.



Trước đó, ngày 17/1, Bệnh viện đa khoa Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu (huyện Thạch Thất - Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Kết quả phim chụp X-quang cho thấy bé có 9 chiếc đinh trong sọ.



Các bác sĩ đã đặt ống, chụp phim chẩn đoán. Kết quả hộp sọ bệnh nhi có hình ảnh cản quang. Bệnh nhi được chẩn đoán sơ bộ hôn mê nghi viêm màng não.



Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng, kèm với dấu hiệu bất thường, bệnh viện đa khoa Thạch Thất đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đồng thời báo cho công an huyện Thạch Thất để vào cuộc điều tra làm rõ./.