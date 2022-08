Bé 2 tuổi bất thường về sinh dục, mẹ giật mình khi biết nguyên nhân

Các bác sĩ khoa Nam học và Y học giới tính (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) vừa tiếp nhận một trường hợp là cháu bé 2 tuổi, được mẹ đưa đến khám vì có những bất thường ở bộ phận sinh dục.



Theo người mẹ, từ khi con 1,5 tuổi, mỗi lần tắm rửa, vệ sinh cho trẻ, chị thấy vùng bìu của trẻ có bất thường: tinh hoàn ở bìu phải lớn hơn bên trái. Qua theo dõi, người mẹ còn phát hiện, tinh hoàn con có sự biến đổi, lúc to, lúc nhỏ chứ không cố định. Đặc biệt gần đây, mỗi lần trẻ sốt thì khối bìu lại sưng to hơn và gây đau, khó chịu cho con.

(Ảnh minh họa).

TS.BS Nguyễn Hoài Bắc - Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính cho biết, qua khám lâm sàng và quan sát trên hình ảnh siêu âm, các bác sĩ phát hiện cháu bé bị tràn dịch tinh hoàn bên phải và được tư vấn điều trị. Nghe chẩn đoán này, mẹ bệnh nhi tỏ ra hoang mang vì sợ sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản sau này của con. Tuy nhiên theo các bác sĩ, tràn dịch tinh hoàn có thể điều trị và xử lý được một cách dễ dàng.



Theo bác sĩ Bắc, tràn dịch tinh hoàn là một bệnh lý khá phổ biến ở trẻ nam. Đây là bệnh lành tính, thường không biểu hiện triệu chứng nặng. Tuy nhiên, cha mẹ cũng không nên chủ quan, cần đưa trẻ đến khám sớm nếu có những dấu hiệu bất thường, đề phòng biến chứng và những bệnh lý mắc kèm.



Theo thống kê, tràn dịch màng tinh hoàn chiếm tỷ lệ 3 - 5% ở trẻ đủ tháng, tăng lên gấp 3 lần ở trẻ sinh non. Đặc biệt trẻ sinh non dưới 30 tuần, thiếu cân (chào đời nhỏ hơn 1.500g) thì tỷ lệ mắc bệnh cao gấp 20 lần so với trẻ đủ tháng.



Ở trẻ có tràn dịch màng tinh hoàn bố mẹ, ông bà, bảo mẫu có thể quan sát thấy vùng bìu của trẻ một bên hoặc cả hai bên to hơn bình thường, bìu căng tròn, không có các nếp nhăn như bên còn lại, khối có thể xuất hiện từ khi trẻ sinh ra, kích thước tăng dần theo thời gian.



Quan sát bìu thường to hơn vào buổi chiều hoặc sau khi trẻ chơi, chạy nhảy nhiều, buổi sáng bìu có thể xẹp, giảm kích thước trở về bình thường.



Khối dịch kích thước nhỏ thường không gây đau, khó chịu, trẻ vẫn chơi, nhảy, ăn uống được bình thường.



Biến chứng của bệnh lý tràn dịch màng tinh hoàn



Khối tràn dịch với số lượng nhỏ thường không gây biến chứng gì, trẻ vẫn chơi, nhảy, ăn uống được bình thường. Tuy nhiên, khi khối dịch tụ số lượng lớn có thể gây đau tức, trẻ khó chịu, quấy khóc.



Khối dịch tụ lớn có thể khiến lưu lượng máu xuống tinh hoàn bị giảm đi và dẫn đến teo tinh hoàn, gây ảnh hưởng lớn đến chức năng sinh lý cũng như khả năng sinh sản của trẻ trong tương lai.



Nguy cơ tiến triển thành bệnh lý thoát vị bẹn, nếu không được xử trí sớm sẽ gây chèn ép làm tắc nghẽn dòng máu đi xuống tinh hoàn và gây suy giảm chức năng tinh hoàn.



Bệnh lý tràn dịch màng tinh hoàn có thể kèm theo tinh hoàn di động, làm tăng nguy cơ xoắn tinh hoàn.



Vì vậy, có thể nói tràn dịch màng tinh hoàn là một bệnh lý khá phổ biến ở trẻ trai, bệnh lành tính, thường không biểu hiện triệu chứng nặng ở trẻ. Tuy nhiên, cha mẹ cũng không nên chủ quan mà cần đưa trẻ đến khám sớm nếu có những dấu hiệu bất thường, đề phòng biến chứng và những bệnh lý măc kèm.