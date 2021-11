Bé 16 tháng nghi bị bạo hành: Người nhận nuôi nói gì?

Vết răng rõ rệt còn mới nguyên trên cằm, miệng bé gái. Ảnh: Dân Việt

Ghi nhận của Thanh Niên, trước đó, bé gái này (tên thường gọi là Cherry) bị bỏ rơi và được chị T.T.T (40 tuổi, ở đường Hồ Sơn, P. Dư Hàng, Q. Lê Chân) nhận nuôi.

"Qua điều tra, cháu Cherry bị bỏ rơi khi mới sinh và được chị T.T.T nhận nuôi. Tuy nhiên, chị T.T.T chưa làm các thủ tục pháp lý theo quy định để nhận nuôi cháu, cháu cũng chưa có giấy khai sinh.

Chúng tôi đã mời chị T.T.T lên làm việc và xác minh qua nhiều nguồn. Chúng tôi đã làm rõ các vết thương trên người cháu Cherry là do con trai chị T.T.T (13 tuổi) cắn", ông Ngô Văn Khánh, Chủ tịch UBND P. Dư Hàng, thông tin.

Ông Khánh khẳng định, đơn tố cáo của công dân về việc cháu bé bị mẹ nuôi bạo hành là không đúng. Các vết thương trên cơ thể, trên bộ phận sinh dục của bé Cherry là do con trai của bà T. quý em quá dẫn đến hành vi cắn cấu mà tạo nên.

Nốt bầm tím trên chân bé. Ảnh Vietnamnet

Liên quan đến sự việc trên, chị T. đã được mời lên trụ sở phường làm việc để xác minh thông tin trên. Chị T. thừa nhận những vết thương trên cơ thể con nuôi mình là có thật.



Theo lời chị T., những vết thương đó do con trai chị 13 tuổi gây nên. Chị cũng đã nhiều lần đánh phạt cậu bé vì cắn, cào cấu gây thương tích cho Cherry.



"Không có chuyện tôi đánh, cắn cháu bé gây ra vết thương như vậy nhưng tôi nhận trách nhiệm về việc chưa bao quát hết, để con đẻ làm ảnh hưởng tới bé nuôi. Người làm mẹ đứng giữa như tôi rất khổ tâm", chị T. giải thích.



Chị T. cũng nhận nhiều khi chị dạy con tự lập, quát con hay yêu cầu cháu bé ngã phải tự đứng lên. Khi thấy bé Cherry khóc, chị H. tỏ thái độ không đồng tình.



Trước thông tin nói việc tố cáo là do có mâu thuẫn với chị T., chị H. phản bác: "Tôi vì xót xa cho đứa trẻ mà có phản ứng về cách dạy con bạo lực của chị T. Phường nên sớm mời tôi và chị T. lên đối chất, lấy lời khai 2 bên cùng lúc. Tôi tin việc tôi tố cáo, bảo vệ một đứa trẻ là có căn cứ pháp luật".



Chiều 1/11, chính quyền phường Dư Hàng đã đưa bé gái vào làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng (TP.Hải Phòng) để cháu được nuôi dưỡng. Hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh, làm rõ.