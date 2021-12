Bé 14 tháng tuổi vỡ tim, dập phổi do người thân đạp nhầm chân ga

Ngày 4/12, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, bệnh viện đã cứu sống trường hợp bệnh nhi V.K.A (14 tháng tuổi, TP Vinh) bị tai nạn vỡ tim nguy kịch.



Người nhà bệnh nhi cho biết, ngày 9/11, trẻ được người thân cho ngồi phía trước vô lăng xe ô tô để đưa đi dạo. Khi người thân vô tình đạp nhầm chân ga và chân phanh, xe ô tô đã đâm thẳng vào bờ tường, khiến trẻ bị chấn thương va đập mạnh, lồng ngực bị ép vào vô lăng cứng.



Ngay sau tai nạn, trẻ quấy khóc đau đớn, lơ mơ dần, được gia đình chuyển viện cấp cứu.

Bệnh nhi đang được chăm sóc đặc biệt sau ca phẫu thuật (Ảnh: Tiền phong)

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng sốc, mạch nhanh nhỏ, kích thích vật vã, dọa tử vong. Sau khi thực hiện sơ cứu ban đầu, bệnh nhi được chuyển gấp lên khoa Hồi sức Ngoại khoa.



Đồng thời, bé được chỉ định làm các xét nghiệm cấp cứu cần thiết và siêu âm tim, chụp X-quang ngay tại giường bệnh. Kết quả siêu âm tim xuất hiện hình ảnh chèn ép tim cấp, vỡ thành thất phải vị trí 1/3 dưới, X-quang tim phổi: Hình ảnh tim to, tràn dịch màng tim, mờ 1/3 giữa phổi trái.



Bệnh nhi được xử trí đặt ống nội khí quản cấp cứu, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm kết hợp dùng các thuốc vận mạch kiểm soát huyết động để duy trì chức năng sống. Đồng thời, báo động đỏ toàn viện huy động hội chẩn ekip các bác sỹ bao gồm Tim mạch, Hồi sức Ngoại, Gây mê và Ngoại Tổng hợp.



Êkip thống nhất trẻ bị vỡ tim do chấn thương ngực kín, chấn thương đụng dập phổi trái và có chỉ định phẫu thuật cấp cứu tối khẩn.



Êkip phẫu thuật tim hở, gây mê hồi sức chạy đua cùng thời gian ngay trong đêm để cứu trẻ. 02h sáng 10/11, ca mổ kết thúc sau 3 giờ phẫu thuật căng thẳng. Bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức Ngoại khoa để tiếp tục theo dõi và điều trị.



Với những nỗ lực cứu chữa hết lòng của đội ngũ y bác sĩ từ các chuyên khoa, bệnh nhi đã dần dần tỉnh táo, được rút ống nội khí quản và các dẫn lưu, chức năng tim mạch hô hấp ổn định và sớm được ra viện bình an. Hiện, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định.



Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ ngồi trong lòng mình khi đang điều khiển ô tô; cần có ghế chuyên dụng, thắt dây an toàn cho trẻ nhỏ khi tham gia giao thông để tránh những thương tích nặng, đe dọa tử vong có thể xảy ra.