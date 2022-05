Bé 13 tuổi đi xe đạp từ TP.HCM xuống Cần Thơ thăm bạn gái

Công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ vừa chia sẻ câu chuyện giúp bé T.M.T (SN 2009, ở phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) về với gia đình sau khi em bỏ nhà, đạp xe đạp đi Cần Thơ thăm bạn gái quen qua mạng xã hội.



Chiếc xe đạp bé T đạp từ TP.HCM xuống Cần Thơ thăm bạn gái.

Theo thông tin từ Công an huyện Phong Điền, 9 giờ tối ngày 5/5, trong quá trình tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Trường Long, huyện Phong Điền gặp bé T mặc áo học sinh, chạy xe đạp nên lực lượng đến hỏi thăm.