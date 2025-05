Bayern Munich vuột chức vô địch Bundesliga sớm, Kane hé lộ CLB anh muốn gia nhập

Hiện đoàn quân của HLV Kompany đứng đầu bảng xếp hạng Bundesliga với 76 điểm sau 32 trận, hơn đội xếp thứ hai là ĐKVĐ Bayer Leverkusen 9 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Chỉ cần 1 điểm trong 2 trận còn lại là Bayern Munich sẽ vô địch Bundesliga mùa này.

Trước trận đấu, ngôi sao Harry Kane của Bayern Munich tiết lộ anh muốn gia nhập một CLB hoàn toàn khác. Cụ thể là một CLB... golf. Kane không phải là cầu thủ bóng đá duy nhất có hứng thú với golf . Một cựu ngôi sao khác của Tottenham, ngôi sao người xứ Wales Gareth Bale, đã cầm gậy đánh golf không lâu sau khi treo giày vào năm 2023.

"Tôi chưa bao giờ đạt được hole in one", Harry Kane thừa nhận trên kênh Cleats Club của mình, "Một trong những mục tiêu cả đời của tôi là gia nhập CLB hole in one!".