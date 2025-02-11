Bayern Munich thắng đậm Leverkusen, vững vàng trên đỉnh Bundesliga

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bayern Munich tràn lên tấn công và nhanh chóng tạo ra sức ép nghẹt thở về phía khung thành Leverkusen dù Harry Kane được cất trên ghế dự bị.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, bàn thắng mở tỷ số đến ở phút 25 khi Bischof căng ngang chuẩn xác để Serge Gnabry băng vào dứt điểm gọn gàng, đưa “Hùm xám” vượt lên dẫn trước.