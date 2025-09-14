Bayern Munich thắng

Đón tiếp đội bóng vừa lên hạng Hamburg trên sân nhà Allianz Arena, Bayern Munich khẳng định quyền lực của nhà đương kim vô địch Bundesliga bằng chiến thắng tuyệt đối với tỉ số 5-0. Trận thắng thứ ba liên tiếp giúp "Hùm xám" dẫn đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối.



Chủ nhà Bayern Munich tấn công phủ đầu

Áp đảo từ đầu

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bayern Munich tràn lên tấn công áp đảo và chỉ sau 3 phút, Serge Gnabry đã có bàn mở tỉ số với pha kết thúc quyết đoán ở góc hẹp, khiến thủ môn Hamburg hoàn toàn bó tay.

Đến phút 9, Aleksandar Pavlovic nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp mẫu mực với Harry Kane — người đang dần chứng tỏ mình là điểm sáng nơi hàng công.