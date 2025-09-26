Truyền thông nước Anh vừa tiết lộ, Harry Kane có điều khoản chuyển nhượng bí mật có thể giúp anh chia tay Bayern Munich với giá rẻ chỉ khoảng 57 triệu bảng Anh, bằng gần phân nửa mức giá "hùm xám" bỏ ra mua đội trưởng tuyển Anh từ Tottenham. Bây giờ, Bayern Munich phá vỡ im lặng về tương lai bấp bênh của Kane.
Theo đó, Giám đốc thể thao của Bayern Munich, Max Eberl, không phủ nhận thông tin về một điều khoản trong hợp đồng của Harry Kane cho phép anh rời CLB với mức phí giảm vào mùa hè này. Max Eberl nói thêm đội trưởng đội tuyển Anh "đã đủ lớn để tự đưa ra quyết định" và nhấn mạnh mong muốn thấy Kane ở lại với gã khổng lồ bóng đá Đức "trong tương lai".
Bình luận của Max Eberl được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều suy đoán rằng Kane, người sắp đạt đến cột mốc 100 bàn thắng cho Bayern Munich, có thể trở lại giải đấu mà anh đã rời đi với giá 100 triệu bảng Anh vào năm 2023.
HLV của Tottenham Thomas Frank đã thêm dầu vào lửa khi thừa nhận rằng cầu thủ 32 tuổi Harry Kane sẽ được chào đón trở lại CLB mà anh đã rời đi để tìm kiếm những danh hiệu lớn.
"Có rất nhiều người hâm mộ Tottenham, bao gồm cả tôi, mong muốn Harry Kane trở lại CLB", vị chiến lược gia người Đan Mạch của Tottenham Thomas Frank chia sẻ, "Cậu ấy luôn được chào đón. Nếu cậu ấy muốn gia nhập Tottenham, chúng tôi luôn chào đón cậu ấy".
Giám đốc thể thao của Bayern Munich, Max Eberl hiện đã phản hồi lại những đồn đoán xung quanh cầu thủ ngôi sao của mình, nhấn mạnh mong muốn Kane ở lại Allianz Arena, nhưng đáng chú ý là không phủ nhận sự tồn tại của điều khoản cho phép anh ra đi với giá rẻ.
"Harry Kane đã đủ lớn để tự đưa ra quyết định rồi,' vị giám đốc của Bayern Munich nói với tờ Bild (Đức), 'Dù có điều khoản hay không, bất kể thế nào - nếu cậu ấy nói, "Tôi muốn đưa ra quyết định", thì cậu ấy sẽ đưa ra, như cậu ấy đã thể hiện ở Tottenham. Nhưng tất nhiên, mong muốn của chúng tôi là đạt được thành công lớn với Harry Kane trong mùa giải này và trong tương lai!".
Harry Kane đã trở thành cầu thủ được người hâm mộ Munich yêu mến nhờ thành tích ghi 98 bàn sau 103 trận cho Bayern Munich. Đội trưởng tuyển Anh đã có 13 bàn thắng ở cấp độ CLB mùa này, gần gấp đôi Erling Haaland.
Harry Kane đang tận hưởng cuộc sống ở Bavaria cùng vợ Kate và bốn đứa con. Hồi tháng 5, Kane chia sẻ: "Tôi thực sự hạnh phúc ở Munich. Gia đình tôi đã ổn định cuộc sống. Các con tôi rất thích học ở đây, nên đúng vậy, đây sẽ là cuộc sống của tôi trong tương lai gần".
Harry Kane đã tiến rất gần đến việc phá vỡ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Ngoại hạng Anh của Alan Shearer. Kane rời Spurs với 213 bàn thắng, chỉ kém 47 bàn so với kỷ lục 260 bàn của Shearer.
Một số người tin rằng giờ đây, khi Kane đã giành được nhiều danh hiệu lớn cùng Bayern Munich, nâng cao chức vô địch Bundesliga mùa trước và Siêu cúp Franz Beckenbauer năm nay, anh có thể trở lại Premier League để phá vỡ kỷ lục của Shearer trước khi quá muộn.
Bayern Munich đã ký hợp đồng mượn Nicolas Jackson từ Chelsea kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 56,3 triệu bảng Anh, nhưng Harry Kane vẫn là cầu thủ chủ chốt tại đội chủ sân Allianz Arena. Vào tuần trước, Harry Kane đã lập một cú hat-trick vào lưới Hoffenheim, đội cũng đang có phong độ cao.