Truyền thông nước Anh vừa tiết lộ, Harry Kane có điều khoản chuyển nhượng bí mật có thể giúp anh chia tay Bayern Munich với giá rẻ chỉ khoảng 57 triệu bảng Anh, bằng gần phân nửa mức giá "hùm xám" bỏ ra mua đội trưởng tuyển Anh từ Tottenham. Bây giờ, Bayern Munich phá vỡ im lặng về tương lai bấp bênh của Kane.

Theo đó, Giám đốc thể thao của Bayern Munich, Max Eberl, không phủ nhận thông tin về một điều khoản trong hợp đồng của Harry Kane cho phép anh rời CLB với mức phí giảm vào mùa hè này. Max Eberl nói thêm đội trưởng đội tuyển Anh "đã đủ lớn để tự đưa ra quyết định" và nhấn mạnh mong muốn thấy Kane ở lại với gã khổng lồ bóng đá Đức "trong tương lai".

Bình luận của Max Eberl được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều suy đoán rằng Kane, người sắp đạt đến cột mốc 100 bàn thắng cho Bayern Munich, có thể trở lại giải đấu mà anh đã rời đi với giá 100 triệu bảng Anh vào năm 2023.