Bay từ TPHCM tới Điện Biên hơn 2 tiếng, nhanh gấp 4 lần cách di chuyển cũ

Your browser does not support the audio element.

Đường bay thẳng kết nối TPHCM với Điện Biên do Bamboo Airways khai thác với tần suất 5 chuyến/tuần. Hai khung giờ khởi hành dự kiến là 10h40 cất cánh từ TPHCM và 13h30 cất cánh từ Điện Biên. Tần suất chung sẽ tăng dần tùy theo điều kiện thực tế và nhu cầu của hành khách.

Trước đó, hành khách từ các tỉnh miền Nam muốn tiếp cận Điện Biên thông qua đường hàng không chỉ có lựa chọn bay nối chuyến. Thời gian kéo dài đến 9 tiếng, gây vất vả, mệt mỏi cho nhiều hành khách, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ.