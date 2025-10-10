Bẫy tiền: Phim Việt khai thác nạn lừa đảo trực tuyến, lừa đảo qua điện thoại

Điện ảnh Việt sẽ có phim điện ảnh "Bẫy tiền" khai thác nạn lừa đảo qua điện thoại và các hình thức tội phạm công nghệ cao, dự kiến công chiếu ngày 21/11 năm nay.

Phim ra mắt trong bối cảnh nạn lừa đảo trực tuyến, lừa đảo qua điện thoại tại Việt Nam diễn ra ngày một nhiều. Các chiêu thức lừa đảo cũng trở nên tinh vi và phức tạp hơn, để lại hậu quả lớn cho nạn nhân, trong đó có nhiều người trẻ tuổi.

Đoàn phim cho biết: "Thay vì chỉ tập trung vào góc độ phá án, bộ phim đặt trọng tâm vào tâm lý người bị lừa, sự hoảng loạn khi bị cuốn vào bẫy tài chính và những góc khuất phía sau," đồng thời hứa hẹn phong cách kể chuyện mang đậm tính hiện thực xã hội.