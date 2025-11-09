'Báu vật' hơn 900 năm tuổi ở Ninh Bình, hình dáng giống bàn tay 5 ngón xòe rộng

Dịch Diệp là ngôi làng cổ, được hình thành vào khoảng đầu thế kỷ 11 dưới thời nhà Lý, với tên gọi thuở sơ khai là Dịch Diệp Trang.

Qua bao biến đổi thăng trầm, nơi đây vẫn giữ được “hồn quê” xưa với cây đa, cây đề, giếng nước, sân đình… Đặc biệt, trong làng hiện còn cây bồ đề đại thụ hơn 900 tuổi.

Ông Trần Duy Hội, trưởng thôn Dịch Diệp cho biết, cây bồ đề hơn 900 năm tuổi được người dân trong làng gọi với cái tên trìu mến là “bồ đề đại lão” và được trân quý như “báu vật”.

Năm 2021, cây bồ đề tại làng Dịch Diệp được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây Di sản Việt Nam.