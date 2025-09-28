Bầu trời TP HCM tối sầm, mưa lớn trút xuống nhiều nơi

Ngày 28-9, thời tiết TP HCM tiếp tục duy trì mưa dông. Từ sáng đến chiều mưa rải rác, có lúc trời hửng nắng.

Đến hơn 15 giờ, bầu trời kéo mây đen liên tục, mưa vừa mưa to cũng nhanh chóng trút xuống nhiều nơi.

Khoảng hơn 15 giờ, bầu trời TP HCM tối sầm

Theo ứng dụng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa ở TP HCM do khu vực đang trong giai đoạn cao điểm mùa mưa với sự hoạt động của gió mùa Tây Nam mang ẩm và hiện tượng đối lưu nhiệt mạnh vào cuối ngày.