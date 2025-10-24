Bầu trời Đà Lạt rực rỡ sắc màu ngày hội khinh khí cầu

24/10/2025 18:27

Hàng ngàn du khách, người dân đến quảng trường Lâm Viên Đà Lạt, Lâm Đồng để chiêm ngưỡng ngày hội khinh khí cầu. 

Từ ngày 24 đến 26-10, lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt và nghệ thuật Lâm Đồng 2025 diễn ra tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

khinh khí cầu Đà Lạt.jpg
Lễ hội khinh khí cầu và nghệ thuật Lâm Đồng 2025 khai mạc sáng 24-10 với các hoạt động nổi bật như bay treo, trình diễn ánh sáng, bay trang trí... Ảnh: CHÍNH THÀNH

Tại lễ khai mạc sáng 24-10, hàng ngàn người dân, du khách thưởng thức, ngắm nhìn khinh khí cầu bay lơ lửng giữa không trung, chụp ảnh cùng những quả cầu bay khổng lồ bên hồ Xuân Hương.

Tuy nhiên do thời tiết chưa thuận lợi, gió mạnh nên việc trải nghiệm bay treo, chiêm ngưỡng toàn cảnh Đà Lạt từ độ cao hàng chục mét từ khinh khí cầu chưa thể thực hiện.

11.jpg
22.jpg
23.jpg
Lễ hội diễn ra tại quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt. Ảnh: CHÍNH THÀNH
8.jpg
Nhân viên điều khiển khinh khí cầu loại lớn bay lên.Ảnh: CHÍNH THÀNH

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nói lễ hội lễ hội khinh khí cầu hứa hẹn tạo thêm không gian văn hóa - nghệ thuật - du lịch, sản phẩm mới phục vụ nhân dân, du khách khi đến với Lâm Đồng, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội.

16.jpg
20.jpg
khinh khí cầu Đà Lạt rực rỡ.jpg
Người dân, du khách check in bên những quả khinh khí cầu tại lễ hội.Ảnh: CHÍNH THÀNH
3.jpg
4.jpg
13.jpg
25.jpg
Gió to khiến việc điều khiển cho khinh khí cầu bay lên ổn định gặp khó khăn.Ảnh: CHÍNH THÀNH

Lễ hội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Bản hòa ca mặt trời và di sản với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng tại quảng trường Lâm Viên và nhà hát Opera house.

Theo plo.vn
https://plo.vn/bau-troi-da-lat-ruc-ro-sac-mau-ngay-hoi-khinh-khi-cau-post877277.html
Copy Link
https://plo.vn/bau-troi-da-lat-ruc-ro-sac-mau-ngay-hoi-khinh-khi-cau-post877277.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin tức
            Bầu trời Đà Lạt rực rỡ sắc màu ngày hội khinh khí cầu
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO