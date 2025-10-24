Bầu trời Đà Lạt rực rỡ sắc màu ngày hội khinh khí cầu

Từ ngày 24 đến 26-10, lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt và nghệ thuật Lâm Đồng 2025 diễn ra tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tại lễ khai mạc sáng 24-10, hàng ngàn người dân, du khách thưởng thức, ngắm nhìn khinh khí cầu bay lơ lửng giữa không trung, chụp ảnh cùng những quả cầu bay khổng lồ bên hồ Xuân Hương.

Tuy nhiên do thời tiết chưa thuận lợi, gió mạnh nên việc trải nghiệm bay treo, chiêm ngưỡng toàn cảnh Đà Lạt từ độ cao hàng chục mét từ khinh khí cầu chưa thể thực hiện.