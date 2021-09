Bầu Đức 'lật' VPF bất thành và chiêu cao tay của bầu Tú

Việc mới đây Ban chấp hành VFF quyết định dừng các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, không công nhận danh hiệu cũng như xác định đội xuống hạng, cũng chính là từ đề xuất trước đó của VPF. Nói cách khác, HAGL và một số đội bóng phản ứng mạnh mẽ, nhưng VPF đã xử lý theo đúng quy trình và được VFF thông qua.

Với cá nhân Chủ tịch VPF Trần Anh Tú, việc ký văn bản từ chối đề nghị của HAGL và 5 CLB V-League đúng thời điểm ông bầu này vừa cùng tuyển futsal Việt Nam "ngẩng cao đầu về nước" từ sân chơi futsal World Cup ít nhiều ghi điểm trong mắt người hâm mộ và cả giới truyền thông.

Bầu Tú và VPF thắng trong "cuộc chiến" với bầu Đức và một số đội bóng, nhưng chắc chắn sóng gió thì chưa dừng lại.

Video HAGL 1-0 Hà Nội:

Huy Phong